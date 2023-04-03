Мэр Жигулевска прокомментировал падение школьницы с высоты

Девочку госпитализировали
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Жигулевске Самарской области стало известно о падении школьницы с высоты. Пострадавшую госпитализировали.
О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях 3 апреля 2023 года. Мэр Жигулевска Илья Сухих прокомментировали произошедшее. Глава города отметил, что ЧП случилось в общеобразовательной школе №14. Ученица 7 класса упала с высоты, после ее оперативно госпитализировали в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу.
Глава города поддерживает связь с семьей ученицы и оказывает максимальную поддержку. Родителям пожелали сил, а девочке скорейшего выздоровления.
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