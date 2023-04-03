Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 15:35

В Самаре ожидается сильная магнитная буря 10 апреля 2023 года

Синоптики предупредили местных жителей
Алена ПРОВКИНА
Бури накроют город в начале апреля

Бури накроют город в начале апреля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в апреле ожидается большое количество магнитных бурь. Очередная сильная буря накроет областную столицу 10 апреля 2023 года.

По информации my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день горожане могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия, головную боль и слабость, также может снизиться внимание и работоспособность. Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, сильные магнитные бури накроют город в начале апреля. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал