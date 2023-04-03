В Самаре ожидается сильная магнитная буря 10 апреля 2023 года

Бури накроют город в начале апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в апреле ожидается большое количество магнитных бурь. Очередная сильная буря накроет областную столицу 10 апреля 2023 года.

По информации my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот день горожане могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия, головную боль и слабость, также может снизиться внимание и работоспособность. Самарцам рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, сильные магнитные бури накроют город в начале апреля. Метеочувствительным горожанам следует подготовиться.

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