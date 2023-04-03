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НовостиОбщество3 апреля 2023 16:08

Инициатива главы Самарской области о замещении парка такси вошла в проект решений Госсовета

Дмитрий Азаров предложил заместить парк такси отечественными автомобилями
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Проект разработан главой региона совместно с АВТОВАЗ и Советом Федерации

Проект разработан главой региона совместно с АВТОВАЗ и Советом Федерации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил заместить парк такси отечественными автомобилями. Инициатива вошла в проект решений Госсовета по развитию промышленности.

В зону особого внимания главы региона вошел трудовой коллектив АВТОВАЗа. Одна из инициатив губернатора о льготном кредитовании уже нашла поддержку на встрече с Президентом страны. Еще одну идею Дмитрий Азаров подготовил совместно с АВТОВАЗ и Советом Федерации. Глава Самарской области предложил заменить в таксопарках иностранных машин на отечественных высоколокализованные автомобили. Подобное решение может придать дополнительный импульс в развитии производителей.

Предложения Дмитрий Азарова часто находят поддержку на федеральном уровне. Особого внимания заслуживает программа «Возвращение», которую уже реализуют в регионе. Проект помогает военнослужащим оформить льготы, получить комплексное лечение и реабилитацию.

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