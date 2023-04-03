Инициатива главы Самарской области о замещении парка такси вошла в проект решений Госсовета

Проект разработан главой региона совместно с АВТОВАЗ и Советом Федерации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил заместить парк такси отечественными автомобилями. Инициатива вошла в проект решений Госсовета по развитию промышленности.

В зону особого внимания главы региона вошел трудовой коллектив АВТОВАЗа. Одна из инициатив губернатора о льготном кредитовании уже нашла поддержку на встрече с Президентом страны. Еще одну идею Дмитрий Азаров подготовил совместно с АВТОВАЗ и Советом Федерации. Глава Самарской области предложил заменить в таксопарках иностранных машин на отечественных высоколокализованные автомобили. Подобное решение может придать дополнительный импульс в развитии производителей.

Предложения Дмитрий Азарова часто находят поддержку на федеральном уровне. Особого внимания заслуживает программа «Возвращение», которую уже реализуют в регионе. Проект помогает военнослужащим оформить льготы, получить комплексное лечение и реабилитацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал