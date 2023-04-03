В Самаре представили новую марку, посвященную Константину Ушинскому

В Самаре появилась новая марка

В Самаре прошел вечер, посвященный 200-летию со Дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Мероприятие прошло 1 апреля 2023 года в Доме Иванова.

Вечер открыл Олег Буранок – заведующий кафедрой литературы, журналистики и методики обучения Самарского государственного университета. В музее также открыта выставка, посвященная К.Д. Ушинскому, на которой впервые представили марку, выпущенную к юбилею педагога в марте текущего года.

В своем литературном творчестве Ушинский упоминает Самару и реку, протекающую по области. Украшением вечера стало литературное чтение произведений писателя в исполнении руководителя театра «Лицом к лицу» Екатерину Евтух.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал