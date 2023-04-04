В Самарской области вновь зафиксировали рекордно высокую температуру в начале апреля

В регионе вновь побит температурный рекорд
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области погода вновь удивляет местных жителей. В регионе снова был побит температурный максимум.
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», абсолютный максимум температуры был перекрыт в Челно-Вершинах, Клявлино, Кинель-Черкассах, Авангарде, Аглосе и Тольятти. К примеру, в Автограде зафиксировали максимальную температуру в 16,9 градусов, предыдущее значение – 16,4 градуса отмечали в 2008 году.
При этом, в Клявлино предыдущее максимальное значение было перекрыто только в 1951 году – 12,3 градуса. В 2023 году показатели увеличились – 16,4 градуса.
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