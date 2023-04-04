Концерты фестиваля «Студвесна-2023» начались в Самарской области

Участники наиболее ярких номеров войдут в состав самарской делегации.

В Самарской области начались концерты главного студенческого фестиваля «Самарская студенческая весна». Открыл череду выступлений филиал СамГТУ в Новокуйбышевске 31 марта 2023 года.

Там студенты впервые участвуют в конкурсной программе фестиваля с концертом «Волшебник города грез». Следующими по очередности были студенты самарского филиала Московского педагогического университета. Они выступили 3 апреля в КРЦ «Звезда».

Всего в этом году в фестивале участвует 15 вузов региона, а программы могут содержать 7 направлений: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Медиа» и новое – «Арт». В рамках конкурсных дней будут показаны творческие номера, которые не вошли в концертные программы вузов.

В итоге жюри отберут лучшие номера, которые войдут в гала-концерт фестиваля. Он пройдет во второй половине апреля. Также участники наиболее ярких номеров войдут в состав самарской делегации, чтобы представлять регион в Перми уже на всероссийском фестивале студвесны.