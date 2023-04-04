В Самаре дворник установил под диктовку мошенника программу, после чего списались деньги

Чтобы сохранить деньги, собеседник рекомендовал установить якобы защитную программу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 43-летний местный житель, который работает дворником на одном из предприятий города, потерял из-за мошенников почти 800 тысяч рублей.

— Мужчине на телефон позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются со счета самарца похитить деньги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы сохранить денежные средства, собеседник рекомендовал установить якобы защитную программу. Житель Самары поверил лже-специалисту и выполнил все требуемые от него действия под диктовку. В итоге после установления программы удаленного доступа с его счета списалось 792 тысячи рублей.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что не стоит открывать подозрительные ссылки и устанавливать программы от незнакомцев.

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