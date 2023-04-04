В Самарской области больше всего работников мотивируют деньги и уважение

57% мотивирует оплата обучения или повышения квалификации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию hh.ru, больше всего жителей Самарской области в работе мотивируют деньги и уважение.

Так, среди различных способов мотивации и вознаграждений за хорошую работу наиболее привлекательными для 93% жителей региона являются денежные премии и бонусы. Для 61% важно уважительное отношение со стороны руководства, 57% мотивирует оплата обучения или повышения квалификации, а также комфортная атмосфера в коллективе.

Помимо этого, 43% воодушевляют в работе интересные задачи и проекты, 39% – наличие социального пакета, а 38% самарцев нужно хвалить и отмечать их результаты. Мотивацией служат также дополнительные выходные (32%), корпоративы и праздники (13%) и оборудованные места для отдыха (7%).

А вот негативно сказывается на работу низкая зарплата, отсутствие премий и бонусов, неуважительное отношение к труду, плохой менеджмент и неорганизованность процессов (63%). Также самарцы отметили отсутствие перспектив для роста и развития, сложную атмосферу в коллективе, ощущение бессмысленности работы, чувства несправедливости.

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