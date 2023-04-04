В Самаре загорелся автомобиль, который всю зиму простоял во дворе

На место прибыли специалисты. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре местные жители поделились кадрами возгорания иномарки. Автомобиль долгое время стоял припаркованным во дворе.

Судя по опубликованным кадрам, на место прибыли специалисты и оперативно потушили пожар. Местные жители считают, что возгорание могло случиться из-за вероятного поджога. Происшествие зафиксировали поздним вечером в понедельник, 3 апреля 2023 года. О пострадавших не сообщается.

Напомним, в марте загорелся жилой дом Челышева на улице Красноармейской. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Самарцам окажут необходимую помощь.

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