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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 5:46

Самолет рейса «Санкт-Петербург – Самара» столкнулся с птицами в аэропорту Курумоч

Авиационный инцидент произошел ночью 3 апреля 2023 года
Ирина СИНЕГУБОВА
Никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал. Фото: центральное МСУТ СКР

Никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал. Фото: центральное МСУТ СКР

В понедельник, 3 апреля 2023 года, ночью в Самарской области произошел авиационный инцидент. Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Самару, врезался в птиц.

— По предварительной информации, при совершении посадки в самарском аэропорту Курумоч в 21:40 самолет столкнулся с птицами, — сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Как отметили в ведомстве, несмотря на внезапную ситуацию посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и экипажа воздушного судна не пострадал. В настоящий момент причины и обстоятельства происшествия неизвестны, их в ближайшее время установит центральное МСУТ СКР.

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