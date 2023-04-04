Волонтеры провели субботник в парке «Молодежный» в Самаре

Более ста человек вошли в трудовой десант по уборке парка "Молодежный" / Фото: Единая Россия

В Самаре провели субботник в парке «Молодежный». Большую уборку в общественном пространстве устроили активисты «Молодой гвардии» и партпроекта «Единой России» - «Чистая страна».

В трудовой десант вошли свыше ста человек. Молодые люди вычистили от накопившегося мусора и старой листвы большую часть парка. На «Молодежном» субботники волонтеров не закончатся. В апреле 2023 года они намерены навести порядок на всех общественных пространствах региона.

Напомним, в сентябре 2022 года в Самаре завершили первый этап благоустройства парка «Молодежный». Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» и благодаря инициативам, внесенным в народную программу «Единой России». Локацию привели в порядок со стороны улицы Ново-Вокзальной. Там установили арт-объекты, разбили газоны, сделали пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, обновили освещение, а также обустроили парковку.

В 2023 году работы в парке будут продолжены. В «Молодежном» восстановят естественное озеро, создадут смотровую площадку и спортивную зону со скейт-парком. Также там появятся теннисные столы, скамейки и шезлонги для отдыха.

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