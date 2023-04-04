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НовостиОбщество4 апреля 2023 6:34

В Самарской области приставы продали часть квартиры отца, не платившего алименты

Деньги перечислили в пользу ребенка
Алена ПРОВКИНА
Средства направили в счет уплаты долга

Средства направили в счет уплаты долга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель долгое время не выплачивал своему ребенку алименты. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

По информации ГУФССП России по Самарской области, мужчина знал о задолженности и исполнительном производстве, но все время уклонялся от уплаты. Долг перед ребенком превысил 150 тысяч рублей. Как оказалось, при разделе имущества мужчина получил половину квартиры, но не зарегистрировал ее. Сотрудники вынесли постановление о принудительной регистрации.

После регистрации приставы арестовали имущество и реализовали его на торгах. Вырученные средства направили в счет погашения задолженности.

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