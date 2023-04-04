В Самарской области приставы продали часть квартиры отца, не платившего алименты

Средства направили в счет уплаты долга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области местный житель долгое время не выплачивал своему ребенку алименты. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

По информации ГУФССП России по Самарской области, мужчина знал о задолженности и исполнительном производстве, но все время уклонялся от уплаты. Долг перед ребенком превысил 150 тысяч рублей. Как оказалось, при разделе имущества мужчина получил половину квартиры, но не зарегистрировал ее. Сотрудники вынесли постановление о принудительной регистрации.

После регистрации приставы арестовали имущество и реализовали его на торгах. Вырученные средства направили в счет погашения задолженности.

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