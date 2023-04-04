Более 157 млн рублей направят на продолжение благоустройства парка «Молодежный» в Самаре

Подрядчик должен будет преобразить общественное пространство до осени 2023 года Фото: администрация Самары

В Промышленном районе Самары в 2023 году продолжат благоустройство парка «Молодежный». Департамент городского хозяйства и экологии уже приступил к поиску подрядчика для второго этапа работ. Начальную (максимальную) стоимость контракта определили в 157,6 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоят следующие виды работ: валка аварийных деревьев, корчевка пней, обустройство освещения, восстановление искусственного водоема, устройство смотровой площадки и фонтана, а также благоустройство прилегающей территории. Кроме того, он должен будет установить в парке камеры видеонаблюдения. Срок выполнения — до 20 августа 2023 года.

Сейчас идет прием заявок на электронный аукцион. Победителя определят 26 апреля 2023 года.

Напомним, первый этап благоустройства парка «Молодежный» был завершен в сентябре 2022 года. Общественное пространство обновили со стороны улицы Ново-Вокзальной. Там появились арт-объекты, спортивная и детская площадки, парковка, пешеходные и велосипедные дорожки.

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