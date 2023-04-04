В Самаре затопило несколько дорог из-за прорыва на улице Промышленности

Вода затопила несколько улиц. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители поделились кадрами прорыва водопровода на улице Промышленности. Из-за коммунальной аварии затопило несколько дорог.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал последствия коммунальной аварии в социальных сетях. Судя по представленным кадрам, вода поднялась не несколько сантиметров. Местным жителям пришлось обходить лужи, чтобы добраться до противоположной стороны дороги.

Напомним, раннее на соседнем участке проводили ремонтные работы. Специалисты перекрывали часть дороги на улице Промышленности. Несколько домов остались без холодной воды.

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