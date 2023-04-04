Финал Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Сызрани 14-16 апреля

Соревнования в течение всех трех дней могут посмотреть все желающие бесплатно. Фото: администрация Сызрани

В 2023 году в Сызрани пройдет финал Кубка России по синхронному катанию на коньках. Так, с 14 по 16 апреля в ледовом дворце «Роснефть Арена» состоится четыре турнира.

В их числе финалы Кубка России среди мастеров спорта, Кубок федерации с участием кандидатов мастера спорта, первенство страны и всероссийские соревнования среди юношей и девушек.

Как отмечает вице-президент Федерации фигурного катания, при составлении календаря на следующий год Сызрань снова будет рассматриваться как место проведения турнира. Помимо этого, предлагается провести на площадке и всероссийский турнир с участием разрядников, мастеров спорта и КМС.

Напомним, Сызрань уже не первый год принимает финал всероссийского Кубка по синхронному катанию. Соревнования в течение всех трех дней могут посмотреть все желающие бесплатно.

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