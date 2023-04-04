Кемпинги, пляжи и горнолыжный комплекс: в Самарской области появятся новые места притяжения туристов

Регион станет еще более привлекательным для туристов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появятся новые места притяжения туристов. Среди них: филиал Третьяковской галереи, горнолыжный комплекс, туристические тропы, пляжи, планетарий и многое другое. Информация об этом прозвучала 3 апреля 2023 года на совещании в правительстве региона под руководством первого вице-губернатора Виктора Кудряшова.

— В этом году мы получим порядка полумиллиарда рублей на предоставление грантов и субсидий участникам туристического рынка. Средства пойдут на развитие инфраструктуры, создание новых средств размещения. Наша цель — повышение качества обслуживания туристов и доступности услуг. Также мы активно занимаемся созданием дополнительных туристических объектов, — сказал глава областного кабмина.

По данным регионального правительства, в Самарской области поддержат частные инициативы по созданию новых мест размещения туристов — планируется построить около 15 кемпингов. Кроме того, в губернии намерены обустроить новые пляжи, открыть пункты питания и туристические маршруты. Субсидию получит фестиваль «Жигулевское море».

В 2023 году в Самаре планируют открыть филиал Третьяковской галереи, а также завершить реставрацию усадьбы Самариных в Приволжском районе. На 2024 год запланировано открытие планетария на проспекте Ленина в областной столице. В Сызрани реализуют проект туристического кода центра города, на горе Светелка в Шигонском районе построят смотровую башню и туристическую тропу.

Еще один проект, который реализуют в Самарской области, — создание туристического комплекса «Отважный» с четырьмя горнолыжными трассами. Кроме того, есть планы по расширению действующего горнолыжного комплекса «Красная Глинка».

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