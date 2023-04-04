Жителям Самары напомнили правила поведения при встрече со стаей бездомных собак

Стоит избегать собачьих стай при утренних пробежках и катании на велосипеде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте городского хозяйства и экологии Самары жителям напомнили правила поведения при встрече со стаей бездомных собак.

Так, рядом с уличной стаей опасно кричать, размахивать руками, нести мясные продукты и отмахиваться. Стоит избегать собачьих стай при утренних пробежках и катании на велосипеде. Также самарцам советуют приобрести электрошокер. Не стоит бить собаку палкой или отгонять камнями. Это может больше разозлить животное.

При укусе не нужно немедленно пытаться остановить кровотечение, так как оно способствует удалению слюны собаки из раны. Нужно сразу промыть рану дезинфицирующими средствами или водой и отправляться к врачу.

Заявки на отлов можно передать по телефонам 266-54-54; 266-56-17 и на сайте (с указанием ФИО, контактного телефона, местонахождения собак).

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