В Самарской области злоумышленник променял свободу на бытовую технику

Злоумышленник окажется в колонии. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Сызрань Самарской области местный житель обворовал чужой частный дом. Злоумышленника задержали правоохранители.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, мужчина украл микроволновую печь, газовую плиту, две металлические бочки, железную проволоку, стремянку, велосипед, двигатель от стиральной машины и 4 разобранных телевизора. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Потерпевший рассказал, что хотел проверить свой дом и обнаружил признаки проникновения и сразу вызвал правоохранителей.

Материальный ущерб владелец дома оценил в 36 тысяч рублей. Задержанный злоумышленник признал свою вину и рассказал, что отогнул решетку окна, чтобы залезть в дом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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