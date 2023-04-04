Министр Дмитрий Богданов посетил успешные предприятия-бренды Жигулевска

Министр также оценил высокие темпы обновления завода «Энерготехмаш». Фото: минэкономразвития Самарской области

В четверг, 30 марта, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов посетил предприятия Жигулевска, в том числе кондитерскую фабрику «Услада» и завод по производству алюминиевого профиля «Энерготехмаш».

— Мы традиционно посещаем предприятия региона, в этот раз – бренды Жигулевска. С руководителями обсудили программы развития. Они серьезные и перспективные, будем поддерживать всесторонне поддерживать их и в целом проекты регионального бизнеса, — отметил Дмитрий Богданов.

Кондитерская фабрика «Услада» уже 25 лет стабильно работает на российском и зарубежном рынках. На предприятии используют натуральное отечественное сырье, отвечающее международным стандартам качества. Поставки продукции идут в 11 стран, в их числе Армения, Казахстан, Монголия, Китай.

Министр также оценил высокие темпы обновления завода «Энерготехмаш». Сегодня идет реконструкция производственно-бытовых помещений, готовятся к запуску новые производственные проекты. В ближайшие 1,5-2 года предприятие планирует увеличить мощности почти в два раза – до 22 тысяч тонн алюминиевого профиля в год.

Сейчас уже реализованы два инвестпроекта совместно с Гарантийным фондом Самарской области. Так, приобретен спектрометр и высокопроизводительный станок, изготовлена новая линия упаковки. В ближайшую неделю станок, необходимый для изготовления штампов в рамках задач по локализации выпускаемых моделей АВТОВАЗа, запустят в работу.

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