Каждый третий ипотечный заемщик в Самаре планирует выплатить кредит за 5 лет

Свое жилье для семьи - это важно. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Каждый 12-й россиянин (8%) хочет купить квартиру в ближайшие полгода. Большинство (60%) готово взять ипотеку, а каждый третий в Самаре планирует закрыть жилищный кредит в течение 5 лет. Таковы результаты опроса, который специалисты СберСтрахования провели в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

За два года после проведения аналогичного опроса количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. А вот сумма, которую россияне планируют потратить на жилье, удвоилась и достигла 4 млн рублей. Максимальную цену готовы заплатить в Москве — в среднем 7 млн. Самую низкую — в Астрахани (1,8 млн).

78 % хотят купить жилье на вторичном рынке. При этом максимальный интерес к квартирам в новостройках проявляют жители Москвы (43%), Рязани (41%), Екатеринбурга (36%), Тюмени (33%) и Пензы (30%).

Наиболее популярным вариантом для покупки остаются «однушки»: к ним присматриваются более половины покупателей. От 27% до 38% интересуются «двушками», 7–15% — «трешками», до 5% — квартирами, где четыре и более комнат.

50% стоимости квартиры в качестве первоначального взноса готовы внести только 18% потенциальных ипотечных заемщиков. Большинство (53%) закладывает на эти цели всего 10% цены жилья.

Примечательно, что два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку.