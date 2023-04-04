В Самарской области руководитель учреждения получала зарплату за фиктивно устроенную коллегу

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Исаклинском районе Самарской области руководительница одного из учреждений похитила из федерального бюджета около 90 тысяч рублей.

— 46-летняя женщина с июля 2021 года по сентябрь 2022 года по документам, которые остались от бывшей подчиненной, фиктивно трудоустроила ее на вакантную должность и получала за нее зарплату, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Из-за этого жительница района, которая не знала о своем «восстановлении на работе», получила отказ в получении единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя учреждения. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности до 5 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы до 4 лет.

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