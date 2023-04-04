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НовостиОбщество4 апреля 2023 8:55

Здания бывшего подшипникового завода снесут из-за строительства ТПУ «Пятилетка» в Самаре

Изъятию подлежат несколько объектов
Анастасия ФИЛАТОВА
Транспортно-пересадочный узел разместят на территории площадью более 12 тыс. кв. м / Фото: taburent.ru

Транспортно-пересадочный узел разместят на территории площадью более 12 тыс. кв. м / Фото: taburent.ru

В Самаре территория бывшего подшипникового завода попала в зону будущего строительства транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». Речь идет о площадке на улице Калинина, 1. Часть зданий там планируют снести. Информация об этом содержится в документации по планировке территории, опубликованной на сайте мэрии.

Согласно документам, для государственных нужд изымут два участка площадью 10 682 и 1 177 кв. м, которые используются под склады. Под снос определили шесть нежилых зданий и эстакаду на улице Калинина, 1.

Напомним, ТПУ «Пятилетка» разместят в районе одноименной ж/д платформы и станции метро «Кировская». Он займет территорию площадью 12 311 кв. м. Ранее ради его строительства демонтировали часть торговых лотков на Кировском рынке. Планируется, что в состав транспортно-пересадочного узла войдут здание ТПУ, два перрона, накопительная площадка для автобусов, парковочные места для транспорта маломобильных граждан и парковочные места для легковых авто. Начать строительство объекта планируется в 2023 году.

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