В Самаре отмывают остановки общественного транспорта

Остановки приводят в порядок. Фото: мэрия

В Самаре продолжают приводить территории в порядок после зимнего сезона. Городской месячник по благоустройству набирает обороту.

По информации городской администрации, специалисты уже ведут ремонт, включая покраску остановок общественного транспорта. В период благоустройства также планируют удалить листовки и отмыть поверхности. Бригада подрядчиков приводила в порядок остановку на улице Партизанской.

Также работники очистят опоры в трамваях и троллейбусах. Мусор, собранный с дворовых территорий, будут вывозить с улиц оперативно, в течение суток.

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