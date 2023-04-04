Время работы автобусов до кладбищ увеличат в Самаре в 2023 году

В дни религиозных праздников в городе будут работать 8 маршрутов / Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре в 2023 году продлят время работы автобусов до кладбищ. Речь идет о перевозках в дни религиозных праздников и в День Победы. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

— Перевозки на кладбища в дни религиозных праздников и дни поминовения будут продлены на час — до 16:00. Интервалы движения автобусов: № 63э — 2-5 минут, № 129э — 3-6 мин., № 4к — 17-36 мин., № 27к — 8-14 мин., № 36д — 27-56 мин., № 36ю — 42-55 мин., № 67к — 22-40 мин., № 77д — 26-39 мин., — отметили представители ведомства в соцсетях.

Напомним, 16, 23 и 25 апреля, 9 мая и 3 июня 2023 года в Самаре планируют вводить временные ограничения на движение транспорта. В эти дни с 7:00 до 16:00 будут перекрывать участки дорог по улицам Авроры, Аэродромной, Ставропольской и Новосельской.

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