Результаты опроса анонимны и видны организаторам в виде статистических данных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары приглашают поучаствовать в опросах на портале Госуслуги. Они представлены в разделе «Решаем вместе. Голосования», сообщили в мэрии.

Там можно пройти восемь опросов, они затрагивают разные темы. Например, есть опросы на темы режима работы ярмарок, выдачу разрешений на совершение отдельных сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних, услуги «Социальное такси».

Также есть опросы про дачные автобусы, программы благоустройства, электросамокаты, спортивные мероприятия, получение муниципальных услуг. Чтобы принять участие в опросах, нужно авторизоваться через учетную запись от Госуслуг.

Полученные в ходе онлайн-опросов результаты будут использованы в дальнейшем для улучшения качества работы и выработке эффективных решений в различных отраслях. Результаты опроса анонимны и видны организаторам в виде статистических данных.

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