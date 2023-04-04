В марте продажи ипотеки в России выросли на четверть

Своя квартира для семьи очень важна. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

По оценкам российских банков, в марте продажи жилищных кредитов в России составили более 530 млрд рублей, что на четверть выше результата февраля. Своей статистикой поделился ВТБ.

По итогам первого квартала 2023 года банк оформил 44,3 тысячи кредитов на 228 млрд рублей. Самым активным оказался март: объем выдач достиг 105,4 млрд рублей, что на 35% превысило результат февраля и оказалось выше, чем в среднем по рынку.

Среди регионов первое место по объему продаж традиционно заняли Москва и Московская область. Вторую строчку занял Краснодарский край, опередив Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Пятерку лидеров замыкают Татарстан и Новосибирская область.

Средняя сумма одного жилищного кредита по итогам квартала составила 5,1 млн рублей. В среднем договоры заключали на 25,5 лет (в начале года – 23,7 года).

Каждая вторая сделка проходила в рамках программ с господдержкой. Впервые более популярной стала «семейная ипотека», вторая по уровню спроса – «Ипотека с господдержкой-2020».

- За счет модернизации «семейной ипотеки» число сделок по ней впервые оказалось больше, чем по основной льготной программе. Свою роль в разгоне рынка сыграло и завершение так называемой «околонулевой ипотеки». Многие заемщики поспешили воспользоваться ранее одобренными предложениями, поэтому традиционно низкие с точки зрения результатов январь-февраль показали продажи значительно выше, чем обычно. В итоге выдачи ипотеки в России в первом квартале составили около 1,2 трлн рублей и приблизились к уровню прошлого года, когда на рынке наблюдался ажиотажный спрос из-за экстремального роста ставок, – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.