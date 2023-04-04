В Самарской области наркоторговцы устроили гонки с инспекторами

Инспекторы задержали злоумышленников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области два злоумышленника из стран ближнего зарубежья пытались сбежать от полицейских. У подозреваемых обнаружили более 6 кг наркотиков.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, двух мужчин подозревают в незаконном обороте наркотиков. На посту полицейские остановили иномарку, правоохранители обратили внимание, что водитель и пассажир стали заметно нервничать. Инспектор попросили граждан покинуть салон, но водитель резко начал движение.

Полицейские начали преследование. Инспекторы применили огнестрельное оружие. Пассажир на ходу выпрыгнул из иномарки, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело.

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