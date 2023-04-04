В Самаре участники Science Slam расскажут жителям о разработках 7 апреля

Самарские ученые расскажут о своих разработках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет научно-популярное мероприятие 7 апреля в 19:00. Участники проекта Science Slam расскажут о своих разработках.

Ученые в простой форме расскажут о собственных исследованиях, а зрители смогут аплодисментами выбрать победителя. В этот раз на сцене выступят пятеро победителей университетских слэмов, которые прошли в прошлом году в областной столице и по всей стране в рамках Университетской лиги Science Slam.

Мероприятие пройдет на сцене бара «Вечно молодой» на улице Ленинградкой, 77. Вход будет свободный, необходима предварительная регистрация на сайте. Организаторами мероприятия выступают Science Slam Samara, StartupSamara и минэкономразвития Самарской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал