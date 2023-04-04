Российский банк объединил сервисы для поддержки клиентов с просрочкой

Из любой ситуации можно найти выход. Фото: https://ru.freepik.com/author/drobotdean.

Сложные жизненные ситуации в жизни заемщиков, которые мешают выплачивать кредиты вовремя, к сожалению, случаются. Банк ВТБ поделился опытом изменения формата работы с такими клиентами. В режиме единого окна они могут получить помощь по урегулированию задолженности – от программ реструктуризации до прощения пеней, по вопросам наследства, банкротства и мировых соглашений или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Работой по этим задачам займется департамент финансового урегулирования.

Особенно необходим этот комплекс мер в сегменте беззалогового кредитования – кредиты наличными и кредитные карты. Случаи образования просроченной задолженности здесь составляют 73% от общего объема портфеля просроченной задолженности.

- Более 95% клиентов после применения наших инструментов справляются с задолженностью. Чтобы увеличить этот показатель, мы модернизируем схему работы. Начали с создания двух сервисов - по вопросам наследства и помощи заемщикам в поиске дохода. Это уже позволило в 5 раз сократить время на решение вопросов с наследством и возобновить платежи по кредитам для 36% участвующих в программе клиентов. Выделение процессов урегулирования задолженности в единый канал поможет улучшить рыночные практики и создать тенденции для их развития другими банками. Новые услуги, централизация ряда функций и утверждение политики по работе с клиентами, имеющими задолженность – еще один шаг к этой цели, – комментирует руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

По итогам 2022 г. банк восстановил график платежей по кредитам более чем для 1,6 млн розничных клиентов. Одним из эффективных инструментов урегулирования стала реструктуризация кредитов. После нее более 80% клиентов справляются с задолженностью и продолжают обслуживаться в банке.