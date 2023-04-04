Самарский металлургический завод сменил название

Переименование никак не сказалось на работе предприятия / Фото: АО "СМЗ"

В Самаре переименовали одно из крупных промышленных предприятий. Сменил название металлургический завод. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

До недавнего времени предприятие называлось так: АО «Арконик СМЗ». Теперь же оно стало АО «Самарский металлургический завод», вернувшись к историческому имени. Изменения связаны со сменой владельца. В ноябре 2022 года компания «Арконик» продала российские активы ООО «Промышленные инвестиции», которое принадлежит предпринимателю Михаилу Шелкову.

- Мы завершаем плавный переход контроля над управленческими процессами к новому акционеру. Мы изменили наименование, обновили логотип и фирменный стиль. Отмечу, что все эти изменения не отразятся на деловых отношениях с партнерами и не повлияют на исполнение договорных обязательств, - прокомментировал президент предприятия Максим Смирнов.

Завод продолжит работать в штатном режиме. Все сотрудники сохранят свои рабочие места.

Напомним, Самарский металлургический завод был основан в 1960 году. Предприятие производит различную продукцию из всех видов алюминиевых сплавов. Ее используют в авиационной, космической, упаковочной и строительной отраслях, а также в машиностроении и транспорте.

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