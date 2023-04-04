В Самаре жители пожаловались на увеличившуюся яму на перекрестке улиц Свободы и Металлистов

Асфальт обвалился еще больше. Фото "Честная Самара"

В Самаре местные жители пожаловались на огромную яму на проезжей части. Асфальт проваливается все больше.

Судя по опубликованным кадрам, участок оградили забором, яма становится все глубже. В комментариях пользователи переживают, что асфальт может обвалиться еще больше. Очередную коммунальную аварию заметили на пересечении улиц Свободы и Металлистов.

Напомним, специалисты рассказали, на что чаще всего жалуются местные жители в социальных сетях. Работники управления отметили самые популярные темы запросов.

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