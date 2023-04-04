Новые пляжи планируют построить в Самарской области

Фестиваль «Жигулевское море» получит субсидию. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области планируют построить новые пляжи. О развитии туристической инфраструктуры шла речь в правительстве региона.

— В 2022 году Самарская область победила в федеральном конкурсе и получила поддержку, которая позволит обустроить новые пляжи, открыть пункты питания и туристические маршруты, — рассказали в правительстве.

Также отмечается, что появилась возможность поддержать частные инициативы по созданию некапитальных средств размещения туристов, так в планах построить около 15 кемпингов. А фестиваль «Жигулевское море» получит субсидию в рамках поддержки и продвижения событийных мероприятий.

Помимо этого, на оперативном совещании речь шла о появлении новых отелей, туристических маршрутов и информационных центров.

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