Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 11:12

Новые пляжи планируют построить в Самарской области

Также в регионе откроют еще пункты питания и туристические маршруты
Ирина СИНЕГУБОВА
Фестиваль «Жигулевское море» получит субсидию.

Фестиваль «Жигулевское море» получит субсидию.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области планируют построить новые пляжи. О развитии туристической инфраструктуры шла речь в правительстве региона.

— В 2022 году Самарская область победила в федеральном конкурсе и получила поддержку, которая позволит обустроить новые пляжи, открыть пункты питания и туристические маршруты, — рассказали в правительстве.

Также отмечается, что появилась возможность поддержать частные инициативы по созданию некапитальных средств размещения туристов, так в планах построить около 15 кемпингов. А фестиваль «Жигулевское море» получит субсидию в рамках поддержки и продвижения событийных мероприятий.

Помимо этого, на оперативном совещании речь шла о появлении новых отелей, туристических маршрутов и информационных центров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал