В Самаре запустят курс «Основы российской государственности» уже в этом году

Конференция состоялась в Нижнем Новгороде

В Самаре могут уже в следующем учебном году запустить в вузах курс «Основы российской государственности». Научно-методическая конференция, на которой рассказали о нем, прошла недавно в Нижнем Новгороде. Участие в разработке курса принимали и специалисты Самарского университета.

- Это уникальный междисциплинарный курс, который обеспечит погружение студентов в общественно-политическую повестку, раскроет роль и место России в мировой истории. Внедрение курса в образовательный процесс начнется уже с 1 сентября 2023 года, - рассказал ректор вуза Владимир Богатырев.

Он также отметил, что курс занимает 18 часов лекций и 36 часов семинаров. При этом сначала обучение подойдут сами преподаватели - потом на базе вуза может открыться направление для подготовки преподавателей и из других университетов.

- Данный курс позволит нам решать важные задачи в формировании его личностно-профессиональных качеств: воспитание патриотизма, формирование исторической памяти и гражданской идентичности. Поэтому, на мой взгляд, введение такого курса обусловлено не только образовательными задачами, но и глобальными вызовами, стоящими перед российским обществом, - подчеркнула свое мнение и.о.ректора СГСПУ Светлана Бакулина.