Пенсионерка за рулем автомобиля Lada Granta вылетела в кювет в Самарской области

С места происшествия женщину госпитализировали в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 3 апреля, в 11:50 в Кинельском районе Самарской области 61-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Lada Granta съехала в кювет.

— Автомобилистка ехала по автодороге «Кинель-Богатое-Борское» в сторону с. Богатое. ДТП произошло в ходе движения на 4 километре трассы, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, женщина съехала с дороги в правый кювет по ходу своего движения. В результате этого автомобиль опрокинулся.

Женщина получила травмы, с места происшествия ее госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящий момент ее состояние неизвестно. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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