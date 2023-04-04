Появилась новая нейросеть Kandinsky 2.1

Вот такие изображения делает нейросеть. Фото: Сбер.

Новая генеративная модель Kandinsky 2.1 разработана и обучена исследователями Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIR.

Нейросеть способна за несколько секунд создавать высококачественные изображения по их текстовому описанию на естественном языке. Она также может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Модель понимает запросы на 101 языке и умеет рисовать в различных стилях.

Новая модель Kandinsky 2.1 унаследовала веса предыдущей версии, обученной на 1 млрд пар «текст — изображение», и была дополнительно обучена на 170 млн пар «текст — изображение» высокого разрешения. Затем она дообучалась на отдельно собранном датасете из 2 млн пар качественных изображений. В данный сет попали картинки с описаниями в таких традиционно сложных для нейросетей областях, как тексты и лица людей.

Модель умеет визуализировать любой контент и может применяться в различных отраслях. К примеру, в банковской сфере её можно использовать для создания персонализированных маркетинговых решений, ярких образов продуктов, привлечения и удержания внимания клиентов.

- Обучая Kandinsky 2.1, мы учли мнения пользователей и реализовали смелую гипотезу, изучив самые передовые концепции. В результате мы разработали мощное универсальное решение для широкого круга задач на уровне лучших мировых аналогов. Оно открывает колоссальные возможности как для бизнеса, так и для населения. По сути, это еще один важный шаг к AGI — сильному искусственному интеллекту. Улучшенная модель находится в открытом доступе: протестировать ее бесплатно может любой желающий, - сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.