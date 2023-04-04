Мобилизованный журналист из Самары рассказал, что подарила ему девочка в зоне СВО

Девочка вручила самарцу рисунок с невероятно трогательной подписью. Фото: t.me/corleonespeaking

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой рассказал трогательную историю, которая произошла с ним в зоне СВО. К нему подошла маленькая девочка и вручила необычный подарок. Подробности мужчина сообщил в соцсетях.

– На улице подошла маленькая девочка, мама с коляской стояла в стороне и улыбалась. Ребенок протянул мне вот этот рисунок. Это к вопросу о том, как некоторые любят рассказывать, что русских воинов здесь не любят, – поделился Илья Круговой.

На рисунке девочка изобразила голубя и флаг России. А рядом – теплые слова, адресованные бойцам.

– Храни вас Бог, спасибо вам за жизнь. Мы вас ждем с победой. Вы непобедимы, – пишет ребенок.

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