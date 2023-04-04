В Самарской области водитель автомобиля Lada выехал на «красный» и врезался в Citroеn

В аварии пострадала 36-летняя пассажирка отечественной легковушки.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В понедельник, 3 апреля, в 09:00 в Центральном районе Тольятти 29-летний водитель автомобиля Lada Granta врезался в Citroеn.
— Мужчина ехал по Молодежному бульвару со стороны ул. Карла Маркса в направлении ул. Ленина. ДТП произошло в районе дома № 22 по Молодежному бульвару, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Там на регулируемом перекрестке при повороте налево автомобилист выехал на запрещающий сигнал светофора. В это время в прямом встречном направлении двигалась 48-летняя женщина на Citroеn. В результате транспортные средства столкнулись.
В аварии пострадала 36-летняя пассажирка отечественной легковушки. С места происшествия женщину доставили в медицинское учреждение, врачи ей назначили амбулаторное лечение.
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