В Самарской области водитель автомобиля Lada выехал на «красный» и врезался в Citroеn

В аварии пострадала 36-летняя пассажирка отечественной легковушки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 3 апреля, в 09:00 в Центральном районе Тольятти 29-летний водитель автомобиля Lada Granta врезался в Citroеn.

— Мужчина ехал по Молодежному бульвару со стороны ул. Карла Маркса в направлении ул. Ленина. ДТП произошло в районе дома № 22 по Молодежному бульвару, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там на регулируемом перекрестке при повороте налево автомобилист выехал на запрещающий сигнал светофора. В это время в прямом встречном направлении двигалась 48-летняя женщина на Citroеn. В результате транспортные средства столкнулись.

В аварии пострадала 36-летняя пассажирка отечественной легковушки. С места происшествия женщину доставили в медицинское учреждение, врачи ей назначили амбулаторное лечение.

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