Самарцы могут оформить документы на полив садовых участков в апреле 2023 года

В этом году процедуру удалось начать раньше благодаря ранней весне. Фото: ООО "РКС-Самара"

Жители Самары могут приступать к оформлению документов на полив садовых участков. В этом году процедуру удалось начать раньше благодаря ранней весне. Информацию сообщили в ООО «РКС-Самара».

– Самарцы, оформившие временное водоснабжение участков в прошлом году, получат пакет документов в свой почтовый ящик. В него войдут информационное письмо, счет на оплату разрешения на подключение, квитанция на оплату долгов – в случае, если они есть, – пояснили в ресурсоснабжающей организации.

После этого горожанам нужно оплатить разрешение, заполнить заявление и направить пакет документов в ООО «РКС-Самара». Специалисты выполнят технологическое подключение в течение недели.

Самарцы, не получавшие разрешение в прошлом году, должны написать заявление в произвольной форме, указать адрес участка и свои контактные данные, а затем передать в «РКС-Самара».

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