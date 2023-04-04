Полицейскому пришлось гоняться по дороге за женщиной-зажигалочкой на XXII Партсъезда в Самаре

Веселая дама решила станцевать прямо на проезжей части Фото: скриншот с видео

Жители Самары уже который день наблюдают за приключениями женщины-зажигалочки. Дама активно «гастролирует» по Советскому и Кировскому району — поет песни, танцует и играет в догонялки с полицейскими. Ролики с ее «выступлениями» облетели уже почти все местные паблики.

Так, накануне, 3 апреля 2023 года, самарцы заметили женщину на улице XXII Партсъезда. Она вышла на проезжую часть, начала что-то выкрикивать и пританцовывать. Свидетелем «перформанса» на оживленной дороге стал полицейский. Происходящее ему явно не понравилось, и он попытался задержать «зажигалочку». Однако дама дала стрекача.

Насколько известно, спринтерский забег закончился победой правоохранителя. Позднее горожане стали свидетелями, как страж порядка вместе с женщиной спускается в метро, где расположено подразделение полиции. Видимо, серьезно самарчанку наказывать не стали — по крайней мере, охоту на уличные «выступления» ей не отбили. Сегодня, 4 апреля 2023 года, женщину видели танцующей на одной из улиц Металлурга. Она улыбалась и явно была довольна жизнью.

В соцсетях горожане делятся, что ранее видели похожую даму в районе станции метро «Спортивная». Она была с розой в руках и вовсю отплясывала под музыку в наушниках. А неделю назад «зажигалочка» якобы бегала по улице Антонова-Овсеенко и пела песню «Позвони мне, позвони».

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