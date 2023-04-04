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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:58

Месячник по благоустройству набирает обороты в Самаре в апреле 2023 года

Специалисты приводят в порядок остановочные павильоны
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Работы будут вестись в течение всего месяца

Работы будут вестись в течение всего месяца

Фото: администрация Самары

В Самаре активно набирает обороты месячник по благоустройству. В частности, специалисты приступили к обновлению остановочных павильонов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

– Остановки тщательно моют, удаляют с поверхностей самовольно размещенные горожанами листовки рекламного характера. Во вторник, 4 апреля 2023 года, бригада МБУ «Самараинформресурс» приводила в порядок остановки общественного транспорта по улице Партизанской, – рассказали в горадминистрации.

Напомним, работы в рамках месячника продлятся в течение всего апреля. Также запланированы 4 санитарных средника – 5, 12, 19, 26 апреля и 4 субботника – 8, 15, 22, 29 апреля.

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