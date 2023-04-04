В Самаре глава отряда исправительной колонии №5 лишился должности из-за утраты доверия

Ранее замначальника колонии был осужден на 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжаются разбирательства вокруг ИК-5. Ранее экс-замначальника колонии признали виновным в получении взяток от восьми осужденных. Он обогатился на 228 тысяч рублей, а взамен помогал «постояльцам» колонии с переводом в облегченные условия пребывания и с изменением вида исправительного учреждения. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. А недавно выяснилось, что в коррупционных преступлениях замначальника также замешан глава отряда ИК-5.

– Суд установил, что 5 взяток были получены заместителем начальника в том числе через начальника отряда ФКУ ИК-5 УФСИН России по Самарской области. При этом последний понимал, что его склоняют к преступлению, но не сообщал о происходящем из-за боязни потерять работу, – рассказали в прокуратуре региона.

Прокурор Куйбышевского района направил в адрес начальника регионального УФСИН представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В результате начальник отряда был уволен в связи с утратой доверия.

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