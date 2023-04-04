Нерадивая компания нарушила сроки поставки тренажеров в пансионат в Сызрани

Условия договора были выполнены после вмешательства прокуратуры. Фото: vk.com/syzpi

Сызранский пансионат для ветеранов труда едва не остался без оборудования из-за нерадивого поставщика. Компания должна была поставить товар до конца 2022 года, но сроки были нарушены. Информацию сообщили в прокуратуре региона.

Разбирательства начались в отношении ООО «МРТЕХНИКА». Компания заключила договор с пансионатом, согласно которому должна была до конца 2022 года поставить три тренажера для реабилитации инвалидов. Однако товар так и не дошел до постояльцев.

– Права и интересы престарелых людей и инвалидов были нарушены, поскольку средства технической реабилитации необходимы для проведения оздоровительных и восстановительных процедур. Они были закуплены на средства региональной субсидии для госучреждения, – пояснили в прокуратуре региона.

Тренажеры были поставлены только в марте 2023 года, после вмешательства прокуратуры. В отношении директора фирмы и юрлица возбуждены административные дела по ч.7 ст.7.31 КоАП РФ «Нарушение порядка заключения, изменения контракта». Они уже переданы в суд.

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