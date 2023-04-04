«Динамо» выставило основной состав на полуфинал Кубка России с тольяттинским «Акроном»

Гостевой сектор бело-голубой "ВТБ-Арены" уже окрашен к красно-черные цвета "Акрона". Фото: ФК "Акрон"

Московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» обнародовали составы, которые проведут кубковый матч на столичной «ВТБ-Арене». Встреча в рамках первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России начнется в 19.30 по московскому времени.

Состав «Динамо»: Шунин, Майстрович, Фернандес, Сазонов, Даса, Фомин, Гагнидзе, Захарян, Макаров, Нгамале, Тюкавин.

Состав «Акрона»: Волков, Сагуткин, Савичев, Полубояринов, Ходжаниязов, Макаров, Песегов, Чудин, Азаров, Понсе, Палиенко.

Проигравшая в этом матче команда прекратит борьбу за Кубок России. Победитель на втором этапе встретится дома либо с московским «Спартаком», либо с проигравшей командой пары ЦСКА - «Крылья Советов».

«Акрон» - единственная команда из ФНЛ, продолжающая на данный момент борьбу в Кубке России. Более 400 болельщиков тольяттинской команды приехали в Москву на специально арендованном клубом поезде.