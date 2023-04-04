Военнослужащие ищут юную жительницу Тольятти, чтобы поблагодарить за подарок

Подарок малышка заботливо сложила в красивую коробочку Фото: скриншот с видео

Невероятно трогательная история произошла в Тольятти. Местные жители и администрация готовились отправить очередную партию гуманитарной помощи бойцам 45 полка. Глава города Николай Ренц встретился с командованием, чтобы узнать, что требуется военнослужащим. А те, в свою очередь, озвучили мэру необычную просьбу.

– Военнослужащий с позывным «Космос» от имени всего 45 полка попросил меня поблагодарить тольяттинцев за поддержку, особенно — за письма и рисунки самых юных горожан. Отдельно бойцы попросили найти девочку Свету из Тольятти, которая передала нашим защитникам очень трогательный сувенир, сделанный своими руками, – поделился мэр Тольятти.

Свой подарок девочка заботливо убрала в красивую коробочку. Внутрь она положила рисунок в конверте. Подписала просто: «от Светы».

– У меня просьба: если вы знаете Свету, ее родителей или педагогов — напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Это очень важно, – обратился к жителям Николай Ренц.

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