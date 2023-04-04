«Позвоночник цел, голова тоже»: мэр Жигулевска рассказал о состоянии выпавшей из окна школьницы

Мэр Жигулевска пообщался с родителями девочки и главврачом Тольяттинской детской больницы. Фото: vk.com/suhih_ilya

Стало известно, как чувствует себя семиклассница, выпавшая из окна в школе в Жигулевске. О состоянии школьницы рассказал мэр города Илья Сухих. Во вторник, 4 апреля 2023 года, он посетил Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу, где встретился с родителями девочки, главврачом и его заместителем.

– В результате диагностики были выявлены множественные переломы, но позвоночник цел, голова тоже не пострадала, поэтому прогнозы на выздоровление хорошие. Благодаря слаженной работе докторов сейчас состояние девочки стабильное, – поделился Илья Сухих.

Он также отметил, что родители девочки уже имеют возможность ее навещать.

Напомним, информация о ЧП в школе Жигулевска появилась 3 апреля 2023 года. Сейчас в ситуации разбираются местные власти и следственный комитет.

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