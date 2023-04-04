Дмитрий Азаров 4 апреля 2023 года принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин

Основной темой заседания стало развитие промышленности РФ в условиях санкционного давления. Фото: kremlin.ru

Во вторник, 4 апреля 2023 года, президент Владимир Путин провел заседание Президиума Госсовета, посвященное развитию промышленности РФ в условиях санкционного давления. Участие в совещании принял губернатор Самарской области, член Президиума Госсовета Дмитрий Азаров. В ходе заседания было озвучено предложение Главы региона о замещении в таксопарках иностранных машин на отечественные автомобили. Инициатива вошла в проект решений Госсовета.

Предложение о замене в таксопарках и службах каршеринга иностранных машин на отечественные авто было подготовлено губернатором Самарской области совместно с АВТОВАЗом и Советом Федерации. По мнению главы региона, это решение придаст дополнительный импульс развития не только АВТОВАЗа, но и других производителей, всей отрасли автомобилестроения. Напомним, ранее у президента страны нашла поддержку и другая инициатива Дмитрия Азарова – о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства. Ее глава региона озвучил ранее на встрече с президентом.

Также был рассмотрен ряд других инициатив, в разработке и обсуждении которых губернатор принимал активное участие. Так, еще одно предложение, озвученное в ходе Госсовета, по поддержке российского автопрома касается повышения утилизационного сбора. Решение позволит защитить российский рынок производства и привлечет дополнительные средства на развитие отрасли. Данная инициатива разрабатывалась губернатором Самарской области с начала года, была представлена на рассмотрение Президенту. В ходе Госсовета предложение о целесообразности повышения утильсбора было поддержано участниками заседания.

- Особенно важна поддержка отраслей, которые являются отраслями нашей региональной специализации. В первую очередь, это автопром, - сказал губернатор Самарской области по итогам Президиума Госсовета. - Ряд мер, которые были озвучены на Госсовете, обозначал ранее на Совете ПФО, в ходе встреч в различных федеральных ведомствах. Далее будем работать над поручениями Госсовета с Правительством, с верхней и нижней палатой Парламента, чтобы реализовать их законодательно.

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