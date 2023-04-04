Стала известна география распространения коронавируса в Самарской области 4 апреля 2023 года

Основное число заболевших – жители Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки еще 307 жителей Самарской области заболели коронавирусом. Соответствующие данные во вторник, 4 апреля 2023 года, сообщили в региональном правительстве.

Основное число заболевших – жители Тольятти. В Автограде болезнь подхватили 66 человек. В Самаре зафиксировали 62 случая заболевания, в Сызрани 22, в Безенчукском районе и Похвистнево – 21, в Волжском районе – 20.

16 человек заболели в Отрадном, по 13 – в Похвистневском районе и Чапаевске. В Большеглушицком районе болезнь обнаружили у 10 жителей, в Хворостянском у 6, в Кинель-Черкасском и Кошкинском у – 5. Еще 4 человека заболели в Елховском районе, 3 в Нефтегорском, 2 в Камышлинском.

В Ставропольском, Алексеевском, Приволжском, Сызранском и Шигонском районах, а также в Октябрьске обнаружили по 1 случаю заболевания.

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