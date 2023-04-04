В Самарской области компания заплатит сотруднику 800 тысяч рублей за производственную травму

По решению суда средства будут выплачены в качестве компенсации морального вреда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ООО «Роспромстрой» заплатит сотруднику компенсацию морального вреда из-за несчастного случая, который произошел на производстве. В результате ЧП работник – инвалид 3-й группы – лишился возможности работать. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

– В результате травмы гражданин не трудоустроен и не может в полном объеме исполнять родительские обязанности по содержанию и воспитанию малолетнего ребенка, – рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Вопрос о выплате был рассмотрен в Кинельском районном суде. Размер установленной компенсации составил 250 тысяч рублей. Прокурор не согласился с таким решением и подал жалобу.

21 марта 2023 года Самарский областной суд увеличил размер взысканной компенсации морального вреда до 800 тысяч рублей.

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