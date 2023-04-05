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НовостиОбщество5 апреля 2023 3:48

В Самарской области вновь зафиксировали экстремально-высокие температуры

Рекорд снова побит 4 апреля 2023 года
Алена ПРОВКИНА
В регионе вновь жаркая погода

В регионе вновь жаркая погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область пришла ранняя и жарка весна. Почти каждый день температура бьет рекорды многолетней давности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», очередной рекорд был зафиксирован 4 апреля 2023 года. Так, например, в Челно-Вершинах отметили 18 градусов, значение предыдущего максимума было в 1951 году – 16,2 градуса. В Клявлино температура составила 17,9 градусов, последний рекорд также был в 1951 году. В Кинель-Черкассах 19,2 градуса, прошлое значение в 2008 году составляло 18,4 градуса.

Напомним, местным жителям рассказали, какая погода будет в первую рабочую неделю апреля. В регионе ожидается поле повышенного атмосферного давления.

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