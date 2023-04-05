В ходе рейдов полицейских пресекли 1200 правонарушений в Самарской области

В более чем 1200 многоквартирных домах проверили подвалы и чердаки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области прошли масштабные профилактические мероприятия полицейских. В них участвовали более 2200 сотрудников, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Было пресечено 1200 различных административных правонарушений, раскрыто 46 преступлений, разыскано 13 человек, находящихся в розыске. Специализированные группы проверили по месту жительства свыше 1414 ранее судимых людей и жителей, которые состоят под административным надзором.

Также проверка затронула около 3 тысяч человек, состоящих на учетах из-за наркотиков, с ними прошли профилактические беседы. Было выявлено 60 правонарушений, связанных с незаконном оборотом наркотиков, в ходе них изъяли 506 граммов запрещенных веществ.

Во время отработки 70 развлекательных центров и мест концентрации молодежи обнаружили 4 пьяных подростков, 8 человек нарушили комендантский час. По месту жительства были проверены 384 подростков, им напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушения.

Помимо этого, из незаконного оборота были изъяты 9 единиц огнестрельного оружия и 91 единицу боеприпасов. В более чем 1200 многоквартирных домах проверили подвалы и чердаки с целью защиты от чрезвычайных происшествий от террористических угроз. Также проверили 104 заброшенных здания.

Старшим домов и представителям управляющих компаний вручили комплекты памяток по противодействию мошенничеству для распространения среди жителей. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 204 транспортных средства с «тонировкой», 18 – в состоянии опьянения и 9 – без прав.

Только в Тольятти сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 8100 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. А в Самаре продавали контрафактные сигареты на Стромиловском шоссе. Там изъяли 910 упаковок табачной продукции.

Привлекли к ответственности 11 иностранцев, работающих на торговой базе на улице Дальневосточной в Самаре. Они нарушили правила въезда и проживания. На время рейдов парки и набережные патрулировали кавалеристы конных взводов.

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